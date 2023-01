Le cap de la nouvelle année fêté dans la bonne humeur à Charleroi (photos)

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les fêtards s'en sont donnés à cœur joie, dans la nuit de samedi et dimanche. À Dampremy, le DJ MB a fait danser 250 personnes sur le dancefloor du New Plaza, avec des musiques des années 70 à 2000.

Le New Plaza est ouvert les jeudis pour des soirées oldies, ainsi que les vendredis et samedis pour des semaine, le New Plaza propose des soirées clubbing, plus urbaines et commerciales.