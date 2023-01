Tiago, né à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart, est le premier bébé carolo de l’année: «Son grand frère avait les yeux qui brillaient»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du haut de 54 centimètres et avec ses 3,630 kg, Tiago est né ce dimanche 1er janvier, à 4h26 exactement. Cet événement à lui seul rend déjà fous de joie ses parents, Steacy et Bryan, domiciliés à Couillet. Et cette naissance tant attendue a une particularité qui la rend encore plus mémorable : Tiago est le premier bébé carolo de l’année.