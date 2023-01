«The Last Of Us», «The Idol», «Queen Charlotte: A Bridgerton Story»: voici notre Top 10 des nouvelles séries à ne pas manquer en 2023 Des grosses franchises, du spin-off, mais aussi quelques créations originales sont attendues sur vos petits écrans cette année. HBO / Netflix

Par Fiona Gahimbare (D.R.)

« The Last of Us » (BeTV) Attendue depuis plusieurs années, l’adaptation du jeu vidéo culte « The Last of Us » va enfin débarquer sur nos écrans, le 15 janvier prochain sur HBO Max, aux États-Unis, et dès le lendemain sur BeTV chez nous. Menée par deux stars de « Game of Thrones », Pedro Pascal et Bella Ramsey, la série nous plonge dans monde post-apocalyptique, ou Joel, pour qui la survie est une préoccupation quotidienne qu’il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d’Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.

« That ’90s Show »

Nostalgie au programme pour ce spin-off de « That ‘70s Show », qui en plus de ravir les trentenaires qui ont passé des heures devant la sitcom terminée en 2006, va les replonger dans les années ’90 ! Cette fois, la star du show c’est Lea Forman, la fille d’Eric et Donna. En visite chez ses grands-parents pour l’été, elle se lie d’amitié à la nouvelle génération de jeunes de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Rendez-vous le 19 janvier sur Netflix, pour découvrir tout ça.

« Berlin » Eh non, « La Casa de Papel » n’a pas dit son dernier mot ! Alors que la série espagnole à succès de Netflix se décline déjà dans différentes versions internationales, ses fans seront ravis de découvrir ce spin-off, centré sur le très ambigu personnage de Berlin. De son vrai nom, Andrés de Fonollosa, il est le commandant en second du casse de la Monnaie royale d’Espagne et a également planifié le casse de la Banque d’Espagne. « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » Encore un spin-off, dans l’univers de « La Chronique des Bridgerton » cette fois. Cette série préquelle revient sur la jeunesse de la reine Charlotte, alors qu’elle vient d’être promise au Roi d’Angleterre contre son gré. Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n’est pas ce qu’elle imaginait. Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l’Etiquette et son imprévisible mari. Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l’une des monarques les plus incontournables d’Europe. « Dune : The Sisterhood » En attendant la suite de « Dune », que nous mijote actuellement Denis Villeneuve, les fans de ‘l’univers créé par Frank Herbert pourront découvrir une nouvelle adaptation du roman La Communauté des sœurs. Ecrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert (le fils de l’auteur), le bouquin revient sur la genèse de Bene Gesserit. « Dune : The Sisterhood » se déroulera environ 10.000 ans avant les événements du film, dont la suite est prévue pour novembre prochain. « Star Wars : Ashoka »