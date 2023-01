La magie au rendez-vous aux Fééries de Courcelles, avec la grande parade lumineuse (photos)

Autour de ses attractions foraines et de ses 9 chalets, d'où s'échappaient de délicieuses odeurs de tartiflettes, de grillades et de vin chaud, la Ville de Courcelles a égayé la place Roosevelt durant trois semaines.

« Ce succès, on le doit aussi au Centre Culturel La Posterie, sous la direction de Marc Leclef, et à l'ASBL C Events. Avec eux, nous avons concocté un programme particulièrement attrayant, en mettant aussi en valeur les associations locales ainsi que les institutions sportives et culturelles de l'entité, rassemblant jusque 250 personnes par soirée », soulignaient Caroline Taquin, bourgmestre, et Joël Hasselin, échevin des Fêtes.