«J’ai connu les mois les plus intenses de toute ma vie»: pour commencer l’année, Vianney annonce une mauvaise nouvelle à ses fans…

Début d’année en double teinte visiblement pour Vianney, qui a profité du premier jour de l’An pour réfléchir sur ces derniers mois. « J’ai connu les mois les + intenses de toute ma vie. » a-t-il écrit sur Instagram, en légende d’un cliché de lui sur scène. « Aussi j’ai décidé de ne plus tourner avant quelques années. » a-t-il ensuite annoncé. Le chanteur recherche ainsi un repos bien mérité, après avoir enchaîné les spectacles, dans le cadre de sa tournée « N’attendons pas », reportée à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire. Certaines dates, prévues pour 2021, avaient été repoussées à novembre et décembre 2022, laissant peu de respiration à l’artiste. « Ces 100 concerts m’ont comblé de bonheur et je vous enverrai régulièrement des chansons, c’est promis. » a-t-il tenu ajouté, se voulant rassurant pour des fans qui seront sans doute déçus par cette décision. Il a, par ailleurs, assuré que la prochaine sortirait le 20 janvier prochain, histoire de finir son message sur note positive, avant de conclure : « Bonne année et merci pour tout les amis »

