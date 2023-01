Milora, née à la maternité de Dinant, est le premier bébé namurois de l’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Milora ne devait pourtant pas naître si tôt. Son arrivée était prévue le 20 janvier. Et pourtant, c’est bien ce dimanche, à 6h51 très précisément, que la petite a décidé de montrer sa frimousse, pour le plus grand bonheur de ses parents Océane (26 ans) et Romain (23 ans), des habitants de Willerzie (Gedinne). Voilà qui fait d’elle le premier bébé né en 2023 dans la province de Namur. Une naissance peu commune…