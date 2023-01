Comment la Ville de Bruxelles aide une commune de Kinshasa à développer son service état-civil

Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles aide la ville de Kinshasa à organiser son service état-civil/population. Et, plus précisément, la commune de Kimbanseke, une des 24 communes de la capitale congolaise. A elle seule, elle frise les 2 millions d’habitants, s’étend sur quelque 250 km² et est considérée comme une des plus vastes du Congo. La délégation belge avec ses partenaires à Kinshasa. - D.R.

Elle compte 46 quartiers décentralisés, certains à la population très dense, d’autres, beaucoup moins. L’objectif de la ccopération entre la Ville de Bruxelles et Kimbanseke est que chacun de ces quartiers dispose d’un bureau état-civil/population. « En 2008, il n’existait pas de registre de population centralisé », explique Emilie, membre de la délégation bruxelloise. « On a pris un des quartiers et on les a aidés à effectuer un recensement papier. Puis, sur base de cette expérience, on a reproduit le travail en laissant une autonomie croissante à nos partenaires. Après l’avoir fait dans 3 quartiers, ils sont devenus experts et ils ont pu, à leur tour, former eux-mêmes d’autres personnes. »

Registre en double Et ce n’est pas tout. « Depuis trois ans, on a créé un service archives et un système de copie, qui permet d’avoir les informations en double, avec les informations du registre de quartier qui sont reprises dans le registre central. » L’objectif final étant, évidemment, de digitaliser ce registre. « On procède, étape par étape, on va proposer un embryon d’encodage (excel). Après, il faudra plus de moyens et pouvoir s’appuyer sur un réseau informatique. »

Un panneau d’information. - D.R. Bientôt un 9e bureau Au niveau des informations récoltées, il y a également des priorités. « On enregistre peu les décès car les gens n’y voient pas d’intérêt. Souvent, les gens enterrent leurs morts dans leur parcelle, selon leurs coutumes. C’est la même chose pour les mariages. Notre priorité est d équiper la commune de bureaux, de les aider à les gérer en toute autonomie et de rapprocher le citoyen de l’administration. On travaille avec les maternités pour enregistrer les naissances. On fait comprendre aux habitants qu’ils ont intérêt, par exemple, à être connu de l’administration s’ils veulent voyager et obtenir un passeport. » Ahmed El Ktibi. - D.R. Et Ahmed El Ktibi (PS), échevin bruxellois de l’état-civil et de la population d’expliquer.« Chaque mois, je reçois des Congolais qui viennent prêter serment en vue d’acquérir la nationalité belge. Quand on ne trouve pas de papier assurant leur identité avec certitude, c’est ce qu’on doit faire. Maintenant, les inscriptions des registres de quartier leur permettent d’obtenir plus facilement un passeport. On a initié un système, on l’a mis en place, des gens sont formés mais c’est difficile d’avancer aussi vite qu’en Belgique. On a déjà mis sur pied 8 bureaux et on va bientôt construire le 9 e . » Un bureau de quartier. - D.R. La Ville de Bruxelles assure un financement de base chaque année, qui porte sur les formations et les recyclages des agents mais aussi sur l’impression de registres. « Ce projet de coopération nous permet aussi de mieux réorienter quand on reçoit un Congolais, ici à Bruxelles , de réfléchr à la manière de mieux informer les citoyens », ajoute Sébastien, lui aussi membre de la mission. Autres projets La Ville de Bruxelles développe aussi 5 autres projets, dont un, mené avec SOS Villages d’Enfants, qui vise à assurer une meilleure éducation et santé des enfants de 200 familles en situation précaire. Un autre projet porte sur l’initiation à la permaculture dans une école. « C’est important », commente Ahmed El Ktibi « car il n’y a pas de tradition agraire alors que le pays est pourtant fertile. »