Il n’y avait pas de feu d’artifice à Saint-Léonard mais, à la place, il y en avait partout ailleurs à Liège

Cela va faire trois ans maintenant que la Ville ne l’organise plus et que l’habitude a été prise par de nombreux Liégeois d’en tirer eux-mêmes près de chez eux.

Le résultat, c’est que c’est pire que bien pour les animaux et ça frustre en plus de nombreux Liégeois qui en faisaient un but de sortie et d’animation gratuite pour leur réveillon. On a d’ailleurs vu comme les gens attendent ça à Bruxelles où 50.000 personnes étaient réunies samedi soir sur la place des Palais.