Ce qui pendant des semaines n’était que rumeur s’est matérialisé ce vendredi soir : Cristiano Ronaldo quitte bel et bien l’Europe pour Al-Nassr en Arabie saoudite. Avec, à la clé, un plantureux contrat de deux ans et demi. Un choix qui soulève nombre de questions. Car il n’y a pas si longtemps que cela, la star portugaise de 37 ans avait déclaré vouloir terminer sa carrière au plus haut niveau. Alors comment expliquer que le natif de Madère se retrouve aujourd’hui en Saudi Premier League ?

1 Il a vécu des derniers mois compliqués au niveau sportif

Le 31 août 2021, Cristiano Ronaldo signait son retour à sa « maison » d’Old Trafford. Douze ans après son départ, le Portugais retrouvait Manchester United avec qui il signait un contrat de deux années. Après neuf saisons au Real Madrid et trois à la Juventus, Cristiano Ronaldo s’offrait un nouveau défi. Un challenge excitant sur papier, au sein d’une équipe compétitive à la recherche de son glorieux passé en Premier League (ManU n’a plus été titré depuis 2013). Avec 24 buts et 3 assists en 39 matches, toutes compétitions confondues, le quintuple Ballon d’Or tenait encore le haut du pavé la saison dernière.

Mais la lune de miel allait tourner au vinaigre avec l’arrivée d’un nouveau coach censé sublimer le « théâtre des rêves ».