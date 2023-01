Procès des attentats de Bruxelles: la ministre Valérie Glatigny veut aider les enfants victimes et proches des victimes

Le procès des attentats du 22 mars 2016 est en cours. Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d’approuver un projet qui vise à offrir un accompagnement spécifiquement dédié aux enfants pendant cette période. Une mesure qui vient compléter les autres initiatives adoptées au niveau communautaire pour assurer l’accompagnement des victimes pendant et après ce procès. Moment difficile « Ce procès est un moment très difficile pour les victimes et leurs proches. Il est donc essentiel de nous tenir à leurs côtés pendant et après le procès », explique Valérie Glatigny. « Une série d’initiatives ont été adoptées afin de couvrir l’ensemble des besoins des victimes. Il était aussi important pour nous de compléter cette offre par un accompagnement adapté aux enfants, en prenant en compte leurs besoins spécifiques. C’est une mesure importante qui vient s’ajouter aux réformes structurelles que nous mettons en place, notamment pour améliorer la prise en charge des victimes et tirer ainsi les leçons des douloureux événements du 22 mars 2016. »

Une subvention (60.328 €) est octroyée à l'ASBL SMAJ (Service Marchois d'Aide au Justiciable). Elle a développé des ateliers créatifs (« Des mots pour des maux ») destiné aux mineurs d'âge.

Accompagner les jeunes SMAJ est un partenaire agréé et subventionné par les maisons de justice. Il s’associera avec un autre partenaire, « ASJ Lux » (Service d’Aide Aux Justiciables pour la division de Neufchâteau). Ces deux associations sont notamment reconnues pour leur expertise et la qualité de la formation de leurs psychologues et criminologues, spécifiquement liées à la prise en charge de personnes traumatisées (y compris des mineurs d’âge).

Leur objectif est d'accompagner les jeunes tout en recourant à des ateliers créatifs et à des groupes de paroles pour faciliter la libération de celle-ci chez les victimes et leurs proches.

« Concrètement, les ateliers devraient permettre aux enfants et ados de partager leurs expériences après un évènement traumatisant tel qu'un attentat, tout en étant encadré par des professionnels (criminologues, psychologues) qui recourront à des outils adaptés à l'âge de leur public », reprend Mme Glatigny. « Ces ateliers seront proposés à des mineurs d'âge victimes des attentats de Bruxelles ou proches de victimes. Le procès pourrait être un nouveau moment difficile à vivre pour ces enfants. »