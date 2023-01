Syliano est né au CHU Tivoli à La Louvière un premier janvier comme son papa

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais comme on le dit, c’est bébé qui décide. L’enfant et sa maman Macylia se portent comme un charme. Pas moins de 3,345 kg et 48 cm, Syliano est en pleine forme. Et ses parents sont plus que ravis, d’autant que c’est leur premier enfant : « Nous sommes arrivés à la maternité vers 1h30 du matin, cela a été long, mais c’était merveilleux quand j’ai pu entendre ses premiers cris. Ses tests sont nickels, il est très calme, il a juste pleuré à sa naissance, et là il dort… », nous déclare avec un large sourire Gianni Vander Putten, l’heureux papa de 23 ans. Macylia Marin, 22 ans, se repose aussi. Elle est également une maman comblée.

