Plus de 700 infractions au permis de conduire à Charleroi, lors du premier semestre 2022: «Les personnes qui roulent sans permis courent 2,5 fois plus de risques d’avoir un accident»

On vient de franchir le cap de 2023 mais jetons tout de même déjà un œil dans le rétroviseur : le premier semestre de 2022 est celui qui compte le plus d’infractions liées au permis de conduire, à Charleroi et dans la région. Ce sont les statistiques de la police fédérale qui le révèlent : sur les six premiers mois de l’année, on compte pas moins de 1.262 infractions de ce genre dans la région. C’est le chiffre le plus élevé depuis, au moins, 2014. Et de loin.

Le plus haut depuis 2014

Avant tout, il faut savoir ce qu’on entend par « infraction au permis de conduire », puisque cette qualification regroupe un assez grand nombre de faits. « Cela peut être le document en lui-même qui n’est pas en ordre ou réglementaire : une photo qui est délavée ou qui ne correspond plus du tout à l’apparence actuelle de son propriétaire, des informations illisibles sur le document… », précise le porte-parole de la police de Charleroi, David Quinaux. Mais cela comprend également les infractions comme le non-respect de la déchéance du droit de conduire, et c’est sans doute ce type d’infractions qui est le plus fréquent, malheureusement.