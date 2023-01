Chute mortelle depuis un balcon à Saint-Gilles: «J’avais un grand sentiment de dégoût et en même temps j’étais gêné et triste pour la famille», témoigne Mohamed, l’un des ambulanciers pris pour cible à coups de projectiles et de feux d’artifice!

Mohamed, l’un des ambulanciers / pompiers de Bruxelles qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2022 et qui a été pris pour cible tandis qu’il intervenait sur la chute mortelle à Saint-Gilles cette nuit du Nouvel An, a pris la plume pour décrire les écœurants agissements dont lui et ses collègues ont été victimes au cours de cette dramatique intervention. « 1er janvier 2023, 00 h 04, mes collègues et moi sommes appelés pour une personne qui a chuté du 4e étage (en réalité du 3e étage selon le plan de l’immeuble, c’est-à-dire d’une hauteur de 17 mètres, NDLR). Mon binôme et moi arrivons quelques minutes plus tard les premiers sur place, je ne peux même pas vous décrire la scène tellement c’était horrible ! Nous avons commencé un massage cardiaque immédiatement sans réfléchir même si c’était dans des conditions atroces (compagne de la victime, ami(e)s, voisins présents et beaucoup de sang). Quelques minutes après, nous avons pu compter sur l’aide du SMUR et d’une deuxième ambulance et de la police dépêchée sur place », contextualise-t-il.

La suite ? « Après 45 minutes de travail en équipe, le médecin a malheureusement dû se rendre à l’évidence… La personne était décédée. Le médecin n’a même pas encore pu annoncer le décès a la famille que nous recevons plusieurs projectiles (bouteilles en verre et pierres) jetés dans notre direction ! S’en suivent des tirs de mortiers (feu d’artifice) qui explosent à côté de nous tandis que la victime encore au sol a peine revêtue d’un drap blanc quelques secondes auparavant. Nous avons dû courir pour ne pas être blessés ou brûlés ! J’avais un grand sentiment de dégoût ! Et en même temps j’étais gêné et triste pour la famille ! Imaginez-vous la scène ! Le corps d’un membre de votre famille, qui vient de faire une chute mortelle, qui est encore au sol, et les secouristes qui se font caillasser et tirer dessus au mortier et qui doivent courire pour se protéger… J’espère que ça fera réfléchir certaines personnes… », conclut Mohamed.