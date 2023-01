Malgré toutes les crises, le Village de Noël de Liège dresse un très bon bilan de son édition 2022

« Et c’est un très bon bilan que je peux en dresser, explique fièrement le directeur de l’asbl Enjeu, organisatrice du village. Certains exposants ont fait des chiffres historiques, d’autres plus dans la normale. Mais au final, même si le village a, semble-t-il, connu un peu moins d’affluence que les autres années, les gens étaient plus à l’achat et à vouloir se faire plaisir. Et ce, tant pour les stands d’artisans vendeurs de cadeaux que pour les métiers de bouche. »

La diminution de l’affluence peut s’expliquer facilement par la difficulté d’accès au centre-ville, conséquence du chantier omniprésent du tram. Et certains tenanciers d’évoquer aussi les trois matchs du Maroc au Mundial au Qatar. « Le premier a provoqué les incidents d’après-match que l’on sait, explique Laurent qui tenait un bar place du Marché. Et les deux autres ont bloqué le rond-point d’accès à la place Saint-Lambert plusieurs heures d’avant-soirée. On a clairement vu la différence. »

Quant à la météo, on aurait pu croire que les températures glaciales qu’on a connues début décembre allaient faire chuter la fréquentation et pourtant, il n’en a rien été. « Les gens adorent se rassembler autour de chaufferettes », reprend Pierre Luthers.

Promotion à l’étranger

On y a beaucoup entendu parler néerlandais et allemand. - L.G.

Même si on a entendu beaucoup parler néerlandais et allemand dans les travées du village, rien n’avait été fait cette année pour les attirer. « Par contre, vu que l’an prochain on sera débarrassé du chantier du tram (même s’il ne sera pas encore en circulation), nous avons bien l’intention de reprendre la promotion du village à l’étranger », souligne-t-il.