Quoi de neuf sur Disney+ en janvier 2023 ?

Une multitude de séries

« Les amateurs » - le 4 janvier

Résumé : Toujours cachés dans le désert marocain grâce à la DGSE qui a mis en scène leurs funérailles, Vincent et Alban ont dû couper les ponts avec leur vie d’avant et leurs familles. Soudain, lorsqu’Alban, qui a su trouver le bonheur dans cette nouvelle vie, apprend que sa mère est malade, il panique. Vincent, qui rêve de revoir Louise, le convainc qu’il faut rentrer. Mais le chemin s’annonce périlleux. Guerre de gangs, trafic d’armes chimiques et retour d’un agent russe assoiffé de vengeance… Rien ne sera épargné à nos deux héros.