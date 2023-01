Il faut généraliser les lieux de participation dans les écoles: Ecolo demande à la ministre de contrôler les écoles qui ne jouent pas le jeu

Dans la réalité, ça coince : selon la Direction du pilotage du système éducatif et sur la base des plans de pilotage : 20 % n’avaient pas de conseil de participation parmi les écoles concernées par la première vague des plans de pilotage et plus de 12 % lors de la deuxième vague (sur près de 1.700 écoles)

Crises à répétition

« La démocratie scolaire est capitale, car elle contribue à la pérennité de la démocratie dans notre société. La mise en place et le fonctionnement de ces structures représentatives sont essentiels dans cet apprentissage », dit le député Écolo. « L’école doit préparer chaque élève à ses droits et devoirs de citoyen. Elle n’est pas étanche aux discours de remise en cause de la démocratie et des institutions, problème qui redevient aigu. Elle n’est pas non plus étanche à l’attrait envers des régimes autoritaires, comme l’ont montré de récentes enquêtes. Nous courons le risque de former des citoyens qui, marqués par le contexte actuel, ne croient plus en la démocratie. »

On a parlé des conseils de participation, mais cela peut concerner la désignation démocratique des délégués de classe ou l’association des élèves à l’élaboration du règlement d’ordre intérieur de leur école, ce qui permet de susciter plus d’adhésion. « J’ai été enseignant, je sais que les élèves sont plus intransigeants avec eux-mêmes lorsqu’ils sont au cœur des décisions », explique Kalvin Soiresse qui ne demande bien sûr pas ce type de fonctionnement pour tous les secteurs et tous les dossiers qui concernent une école.

« Il faut du temps »

Ce qui coince, c’est l’application de règles à géométrie variable. Interrogée en commission, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) pense que « la démocratie scolaire ne se décrète pas, ce qui engendre une application très variable. Le conseil coopératif est un bon outil pour développer le premier stade de la démocratie en classe, mais ça nécessite du temps pour que les enseignants se sentent compétents et les élèves l’utilisent de manière optimale. »