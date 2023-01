Dérangé par les feux d’artifice, Giovanni ouvre le feu avant de se retrancher chez lui à Maurage: «S’il avait des mitraillettes à la place des yeux, on ne serait plus là pour en parler»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parmi eux, les deux filles de Guillaume et sa maman étaient sorties à l’avant de la maison pour admirer les feux d’artifice. Guillaume, revenu de Bruxelles pour les fêtes, était parti s’isoler dans le garage, à l’arrière, pour fumer une cigarette et appeler sa compagne, restée à la capitale.

La soirée de samedi à dimanche était festive cette nuit dans la maison familiale ou Guillaume a grandi, rue de la Garenne à Maurage, jusqu’à ce que les événements tournent au très mauvais rêve. Samedi, la famille s’était réunie pour fêter l’anniversaire de sa sœur, qui vient d’avoir 40 ans. Et bien sûr, certains sont restés jusqu’à minuit pour se souhaiter bonne année.

Mais il se rend compte que quelque chose a traversé le châssis et un seau avant de venir frapper la carrosserie de sa voiture. « J’ai appelé ma mère pour lui montrer sa voiture, ma sœur et mon beau-frère l’ont suivie également, j’ai vu une douille par terre. » Là, depuis son balcon, le voisin, Giovanni, leur assène insanités et injures. Selon Guillaume, il tire encore quelques fois, en l’air.

** ********* *** ***** **** ** ******** **** ** ******* ******** *** ** ****** **** ** ***** ** ********* ********* ** ********* ********* ***** ******* *********** ** ** ****** ********* ** *** *********** ********* *********** **** ** ******* ** *************** ********** **** * ********** ********* **** ****** ******* ** **** ** ********** ** ********* *** ***** **** *** ******* **** ****** ***** *** ************* ** ** ***** *** ***** ** ***** ******* ** ****** **** *** **** ** *****************

*** ** ********

********* *************** ******* ** ******* ***** *** ******** ******* ** ** ***** ***** ** ******* **** **** *** ****** *********** ****** ******** *** *** ****** ********* ** ** ****** ********** ** ** ************* *** ****** ** ********* ******** ********** ** **** ** ** ************ ** ********* ******** ************* **** ********* ** ** ****** **** ***** ******** *** ******** ********* **** **** ** ***************** *********** ******** ** *** ************* *** ******* ********* *** ****** * ******* *** ****** ** ** ** * **** **** *********

*********** ********* ** **** **** ********** **** ** *** ** **** ********* **** ** ****** ** ** ******* ********* ** **** *** *********** ************ *** ** ***** ** ******** ***** *** ************* ********** ***** *** ******** ** ******* ****** ***** ********* *** ** ***** *** **** ************* ** ****** ** ******** ** *** ********* ********* **** ****** **********

****************** ***************

***** ******* ******** ** ********* ********* ** ** ***** ** ** *********** **** *************** ** ******* *** * ** ********** ****************** *********** ************ ** ******* ******** **** ******** ** ** ******** ****** ******* *** **** ****** **** ** ****** **** ************ ** ************* *********** ********** ********** ************** ** **** **** ******* ** **** *** ********** ***** ******* * **** ***** ******************

********** ** ***** *** ******* ******* ***** ************************ ******** ********** ******** ******* *** ** ***** **** ****** ** ******* *********** ** **** ************ ** **** ** **** ***** *** ************ **** ** **** ***** *** ********* ***** ******* ** ******* **** ******** **** *** ******* ******** ** ***** **************