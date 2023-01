Négociations entre le gouvernement et Engie pour prolonger deux réacteurs nucléaires pour dix ans: ça repart dès ce lundi

Samedi, il était 18h, lorsque le 16 rue de la Loi a publié un communiqué annonçant que « le gouvernement fédéral et Engie étendent la discussion en vue de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. De nombreuses avancées ont été réalisées ces derniers jours sur un nombre conséquent de points cruciaux, ce qui réjouit les deux parties. Un délai est néanmoins nécessaire pour parvenir à un accord qui les satisfait entièrement. L’objectif reste d’aboutir rapidement pour permettre la prolongation pour 10 ans. Cet objectif est partagé tant par le gouvernement fédéral que par Engie. »

Traduction du communiqué : le fait d’avoir négocié jusqu’au réveillon du 31 montre que la volonté est présente dans les deux camps pour arriver à un accord qui est néanmoins une œuvre gigantesque qui se traduira dans un document de centaines, voire de milliers de pages. Et la volonté des négociateurs (Alexander de Croo et la ministre de l’Énergie, Tinne van der Straeten, Groen, NdlR), qui ont dressé des lignes rouges, est partagée unanimement par les sept partis de la coalition.

Que l’on négocie encore quelques jours (le communiqué insiste sur les mots « aboutir rapidement ») n’est pas en un drame, tout au plus une petite blessure d’amour-propre pour le Premier ministre. Il ne faut, certes, plus perdre de temps, mais si le dossier est bouclé en janvier, qui plus est dans la première partie du premier mois de 2023, cela ne provoquera aucune catastrophe dans la réalisation technique et le fait de relancer Tihange 3 et Doel 4 à la fin de 2026.

Des négociations des plus délicates. Rappelons qu’il n’y a pas que la prolongation des deux réacteurs, aussi la structure qui doit les gérer : selon la base élaborée en juillet, Engie resterait l’exploitant, mais le gouvernement monterait à bord, avec une répartition des coûts et bénéfices à égalité (50-50).