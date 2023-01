Seyna est née au MontLégia à 4h25 et elle est le premier bébé liégeois de l’année 2023

Une fille à 2h43, une autre fille à 4h25, un garçon à 5h52, un autre garçon à 8h16 et encore une fille à 9h44… Lorsque ce dimanche à 10 heures du matin, nous appelons la salle d’accouchement du MontLégia à Liège, cinq naissances ont déjà été comptabilisées depuis minuit. « Et on a encore au moins trois mamans en travail », ajoute Claire, l’infirmière. C’est dire si le personnel soignant n’a pas chômé en cette nuit de la Saint-Sylvestre.

« Elle fait 54 centimètres pour 3 kilos et 445 grammes, sourit Serena, sa maman. Et tout s’est très bien passé. J’ai eu mes premières contractions la veille vers 9 heures, j’ai perdu les eaux à 19 heures et elle est arrivée neuf heures et demie plus tard. »