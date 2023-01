Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est via notre bouton « alertez-nous », que Essan nous a fait part de cette initiative positive, en ce premier jour de l’an. Nous étions près de 50 jeunes bénévoles qui ont nettoyé les rues de Bruxelles ce dimanche matin, au lendemain des festivités. Ces bénévoles ont notamment ramassé les déchets aux abords de la Grand’Place et de la place Sainte-Catherine mais aussi à Saint-Josse et Uccle. »