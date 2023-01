20 voitures pour 8 ministres: le gouvernement bruxellois a diminué de 37,5% son parc automobile depuis 2019

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que les ministres du gouvernement bruxellois ne cessent d’engager de nouveaux collaborateurs, ils continuent, par contre, de se séparer des voitures de leur parc automobile. Au début de la législature, le parc automobile du gouvernement bruxellois était de 32 voitures. Il avait déjà été réduit à 22 voitures en 2020. Aujourd’hui, il n’y a plus « que » 20 voitures pour 8 ministres. « On passe de 22 voitures pour les 8 ministres bruxellois à 20 ! Cela reste encore un nombre important de voitures pour une Région qui fait 162km². Je suis néanmoins ravie de lire que, suite à mes interpellations depuis le début de la législature, les ministres bruxellois adaptent leur parc automobile. On ne peut pas demander aux Bruxellois de faire des efforts et ne pas se les appliquer à soi-même », commente la députée bruxelloise Aurélie Czekalski (MR) qui interpelle régulièrement sur la question.