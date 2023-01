Marc Van Ranst pas rassuré par l’explosion de cas de coronavirus en Chine: «Ils nous mentent, je préfère que l’on vérifie les choses, notamment les variants, par nous-même»

Des variants du covid qui pourraient être plus contagieux ou plus graves ? Ou les deux ? « Chez nous, les virus doivent déjà être beaucoup plus ingénieux pour déjouer notre immunité. En Chine, 90 % de la population a été vaccinée. Certes, avec un vaccin qui est légèrement moins efficace. Et ils ont donné la priorité à la population active dans leur programme de vaccination. Les plus anciens et les plus faibles sont moins protégés. J’estime qu’il s’agit d’un risque faible. Mais il faut multiplier ce petit risque par 1,4 milliard. C’est un risque à surveiller. Je suis plus inquiet du risque dans quelques mois, lorsque l’épidémie aura déferlé sur un sixième de la population mondiale et qu’il y aura une immunité en Chine. Nous savons – nous l’avons vu ici depuis la souche originale de Wuhan – que des variants vont ensuite émerger, qui peuvent être plus contagieux ou plus graves, voire les deux ».

La grippe est là aussi

La grippe est là également, et bien là. Et plus tôt que d’habitude. Est-ce normal ? « Jusqu’à il y a 10-15 ans, le pic était invariablement autour du Nouvel An. Ces dernières années, c’était plutôt au début du mois de février. Maintenant plus tôt encore. On ne sait pas non plus pourquoi ça évolue comme ça. On ne peut pas non plus le prédire. Mais en réalité, les mesures prises contre le covid ont mieux fonctionné contre la grippe que contre le covid lui-même. Tellement bien en fait que nous avons eu une saison sans grippe. Et c’est pourquoi il y a de nouveau plus de cas de grippe maintenant, pas avant. Bien sûr, ces malades supplémentaires arrivent dans nos hôpitaux – il y a maintenant des patients atteints de covid et de grippe – et des gens meurent de ces deux maladies. Si on les additionne, il y aura plus de décès cet hiver que d’habitude. On peut avoir le covid et la grippe en même temps. Et c’est un peu plus grave que si vous avez seulement l’un ou l’autre ».