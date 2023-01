Enfin une bonne nouvelle… pour vos factures de chauffage: voici pourquoi les prévisions météo des trois prochains mois vont vous donner le sourire

Le premier jour de l’an a été le plus chaud jamais enregistré, a confirmé David Dehenauw. « La nuit de Nouvel An a été particulièrement douce et aux petites heures du 1er janvier, il faisait déjà 15,2 degrés à Uccle, un record pour le premier jour de l’an », a ainsi indiqué le météorologue de l’IRM. Il a ajouté qu’on avait aussi vécu le réveillon de Nouvel An le plus chaud jamais enregistré à Uccle avec une température minimale (entre 19h et 7h temps local) de 13,4 degrés. « Le record précédent a été largement battu. Il datait de 2012 avec 10,4 degrés ». La journée de samedi avait déjà été la Saint-Sylvestre la plus chaude depuis le début des mesures en 1833. La température avait alors atteint 16,3 degrés à Uccle. La douceur s’est donc maintenue ce dimanche avec 15,2 degrés, mesurés dans la nuit. Le précédent record datait de l’an dernier avec 14,3 degrés.

Ceci a bouclé, comme nous l'avons déjà annoncé, une année 2022 remarquable au niveau météorologique en Belgique. Il suffit de se pencher sur les statistiques de l'IRM pour le prouver. Elle égale le record de 2020 de l'année la plus chaude jamais enregistrée avec 12,2 degrés de moyenne. La température maximale moyenne enregistrée (16,3º) bat le record de 2020 (16,1º). Nous n'avons connu que 28 jours de gel alors que la normale est de 39,4 jours. Il n'y a, à l'instar de l'année 2010, eu aucun jour d'hiver (où la température maximale est inférieure à 0º) à Uccle. Par contre, il y a eu 48 jours d'été (où la température maximale est égale ou dépasse 25º), la normale étant de 30. On a égalé le record pour les trente dernières années du nombre de jours de chaleur (13 comme en 1995).

Trois mois plus chauds ! Il aura très peu plu (700,2 mm alors que la normale est de 837,1 mm) et il y aura eu très peu de jours de pluie (147 alors que la normale est de 190 jours). Seule l’année 2018 fait mieux à ce niveau avec 141 jours de pluie mais c’est mieux que 1921 où on avait enregistré 153 jours de pluie. On a aussi eu beaucoup d’heures d’ensoleillement : 1.974 heures et 8 minutes alors que la normale est de 1.603 heures et 40 minutes. Le record absolu date de 1959 avec 2.151h. Uccle n’aura connu que 3 jours de neige (normale : 17 jours).

Quid des trois prochains mois de l’année réputés en général « froids » ? Pour y répondre, nous pouvons compter sur les fameuses tendances saisonnières de MeteoBelgique que nous livre Philippe Mievis. « Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle car je déteste ce type de temps en hiver », répond le météorologue quand on lui parle des températures qui seraient, apparemment, excédentaires. Il parle évidemment de ce ciel aux nuages bas qui ne laissent pas entrevoir les rayons du soleil. « Par rapport à notre analyse d’il y a un mois, janvier devrait être plus doux et plus perturbé qu’annoncé. Février devrait a priori continuer sur cette lancée douce et perturbée mais un intermède hivernal n’est pas à exclure vers la moitié du mois de février ». Ce même constat de douceur et de temps relativement perturbé, « mais sans doute moins que les deux premiers mois de 2023 », vaut pour le mois de mars. « Vu l’échéance lointaine, cela reste à confirmer », précise le Bruxellois.