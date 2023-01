Dees frappes israéliennes mettent hors service l’aéroport de Damas et font au moins 4 morts

C’est la deuxième fois en moins de sept mois que l’aéroport de Damas, où des groupes armés soutenus par l’Iran et des combattants du Hezbollah libanais sont présents, est mis hors d’usage par Israël.

«L’ennemi israélien a mené une agression aérienne à l’aide d’un barrage de missiles, visant l’aéroport international de Damas et ses environs», et causant «la mort de deux soldats, des blessures à deux autres» et des dégâts matériels, a indiqué l’agence.