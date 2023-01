Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour la première fois depuis neuf ans (et le licenciement de Juan Carlos Garrido en décembre 2013), le Club de Bruges a dû se mettre à la recherche d’un entraîneur en cours de saison. Et ses investigations l’ont mené jusqu’à un gros morceau : Scott Parker, qui a finalement accepté l’offre brugeoise alors qu’il était également courtisé par Norwich. Ancien joueur de Premier League, il est passé par Charlton, Norwich, Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham et Fulham. En 2011, il a même été élu Joueur de l’année FWA, le prix attribué par les journalistes. Et il a porté à 18 reprises le maillot de l’équipe nationale anglaise.