L’acteur Jeremy Renner dans un état critique après un «accident de déneigement»

Jeremy Renner est connu, entre autres, pour son rôle de Clint Barton/Hawkeye dans plusieurs projets « Marvel » depuis le film « Thor » de 2011. Outre son rôle d’Avenger, il a joué dans deux films « Mission : Impossible », « Arrival », « American Hustle » et « 28 semaines plus tard », entre autres. Il a été nommé deux fois pour un Oscar pour son second rôle dans « The Town » et pour son rôle dans « The Hurt Locker ».