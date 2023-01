Quand le coach du PSG Christophe Galtier taquine Thierry Henry sur sa possible nomination en tant que sélectionneur des Diables rouges

Thierry Henry succédera-t-il à Roberto Martinez au poste de sélectionneur des Diables rouges ? En tout cas, c’est le souhait de Romelu Lukaku. « Pour moi, Thierry Henry est le prochain entraîneur de la Belgique », a lancé l’attaquant belge dans une interview pour Sky Sport Italie. « Il n’y a aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il sait coacher, il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît l’équipe, la ligue, le personnel. Pour moi, il est l’entraîneur idéal pour notre équipe nationale. » Mais qu’en pense le principal intéressé, qui était adjoint de l’entraîneur national jusqu’à présent ?

Dimanche soir, Henry était de service pour Prime Video en marge du match Lens – PSG et il a fait face à une petite taquinerie de l’entraîneur parisien à l’issue de la rencontre. « Et puis peut-être un beau challenge pour notre Titi national », lâche Galtier. « C’est ce que je lis hein ! » L’ancien Bleu a éclaté de rire, tout en esquivant habilement la remarque. Galtier n’est pas allé plus loin, partant sur un « On va le laisser tranquille », mais le présentateur l’a relancé sur le sujet. « Mon téléphone est sur silencieux ! », a alors lancé Henry.