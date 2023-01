David asperge Sara d’essence avant de se tuer avec ses enfants Emmy et Marty: «C’est un monstre! Sa famille n’y peut rien, mais c’est un monstre…»

David Perremans, père de famille sans histoire est devenu vendredi un monstre aux yeux de son ancienne belle-famille. L’homme n’a pas supporté sa séparation avec Sara et a commis un acte innommable. L’épouvantable drame a démarré à 17h30 vendredi. C’est à cette heure que David Perremans est arrivé au volant de sa voiture devant la maison de son ancienne compagne à Vaudignies. Le couple était séparé depuis un an et demi. David Perremans devait ramener Emmy, 9 ans, et Marty 7 ans, chez leur maman, Sara, dans le cadre de leur garde alternée. Seulement David Perremans avait imaginé un autre scénario…

Ce vendredi, il est descendu de la voiture sans les enfants. Il a sonné à la porte, Sara a ouvert et c’est là qu’il a aspergé son ancienne compagne avec un produit inflammable avant de partir avec sa voiture et les enfants quelques mètres plus loin dans la rue de Quièvremont, au milieu des champs. Il s’est donné la mort par les flammes emportant avec lui la petite Emmy et le petit Marty. Un féminicide suivi d’un double infanticide, l’effroi tout simplement.