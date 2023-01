Une collision entre deux hélicoptères fait quatre morts en Australie

Treize personnes au total se trouvaient à bord des deux hélicoptères lorsque ceux-ci sont entrés en collision, explique le Queensland Ambulance Service sur Twitter. Selon le site 9News, trois des blessés sont dans un état critique et six autres sont soignés pour des blessures plus légères.

L’accident s’est produit non loin du Sea World Marine Park. On ignore toutefois si les deux appareils appartenaient au parc de loisirs.