L’année vient à peine de commencer mais la mauvaise nouvelle tombe déjà dans les supermarchés: les prix vont grimper!

Les crises que le pays vient de traverser ont mis à mal de nombreux commerces et l’économie de manière plus générale. Si les prix ont déjà augmenté dans certains endroits pour répercuter les hausses de l’électricité et des matières premières par exemple, cette hausse va désormais se généraliser.

En effet, selon retaildetail.be, « les négociations entre les supermarchés et les fabricants promettent d’entraîner de nouvelles hausses de prix. Les deux parties veulent faire passer des coûts qui n’ont pas été répercutés auparavant. Tant les détaillants que les fabricants disent avoir fait des sacrifices au cours des derniers mois : ils n’ont pas pu répercuter (suffisamment) la hausse des coûts et l’inflation et ont régulièrement enregistré des pertes. »