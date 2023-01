Rétrospective 2022: le grand retour de la véritable Ducasse à Ath!

Si tous les Athois étaient fiers d’Antoine samedi, jour du combat, tous les yeux étaient rivés sur un seul et unique personnage le lendemain : le Sauvage. Une fois encore, ce personnage folklorique qui défile dans la Barque des Pêcheurs napolitains depuis 1873 était au centre de toutes les polémiques, de toutes les attentions.

Pour le retour de cet événement tant attendu après la crise sanitaire, le jeune Antoine Quittelier habillé en petit berger n’a pas tremblé face au géant Goliath. Le petit garçon âgé de 7 ans l’a d’ailleurs terrassé ! Son papa, Laurent Quittelier, porteur de M. Goliath, était évidemment le plus heureux après l’exploit de son fils. « J’ai encore les jambes en coton tellement la pression était énorme. Je suis tellement content pour Antoine », nous avait-il avoué.

Afin d’apaiser les tensions, la Ville a pourtant décidé de marquer le coup pour cette édition 2022. Avant le Cortège, le Sauvage allait se défaire de ses attributs. Il a ainsi remis son anneau et ses chaînes au bourgmestre de la cité des Géants, Bruno Lefebvre, au cours d’une petite cérémonie. Cette annonce, qui s’est donc bien concrétisée, n’avait malheureusement pas suffi à calmer les ardeurs de certains… « Je me suis fait allumer sur les réseaux sociaux par les associations qui luttent contre le blackface pour mes propos mais je les maintiens, ce personnage n’est pas à caractère raciste », nous racontait Bruno Lefebvre quelques jours avant l’événement tant attendu.

« C’est une décision qui m’attriste en ma qualité de Bourgmestre bien entendu, mais qui attriste toute une population », soulignait le mayeur le jour de l’annonce. « Honnêtement, on pensait qu’on allait être face à un suivi pendant un an. L’Unesco a voulu faire de la Ducasse d’Ath un exemple. On donne une image raciste de notre ville ».