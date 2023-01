United Cup: David Goffin impuissant face à Stefanos Tsitsipas, la Belgique et la Grèce à égalité

David Goffin (ATP 53) s’est incliné 6-3, 6-2 face à Stefanos Tsitsipas, quatrième joueur mondial, lors de la deuxième rencontre du duel entre la Belgique et la Grèce, comptant pour la United Cup, tournoi de tennis par équipes mixtes, lundi, à Perth (Australie), dans le groupe A. Le score est à présent de 1 victoire partout.

Dans le premier set, Goffin perdait son service, mais réagissait bien et débreakait aussitôt (3-2). Tsitsipas s’offrait un nouveau break pour mener 5-3 et s’adjugeait ensuite la première manche.

Dans le deuxième, Tsitsipas prenait le service de Goffin dans les cinquième et septième jeux et remportait la rencontre sur sa troisième balle de match. La partie a duré 1 heure et 19 minutes.

Le Grec mène désormais 5-2 dans ses confrontations avec le Liégeois.

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 72) a battu 7-5, 2-6, 6-3 Despina Papamichail (WTA 158).

Mardi, Elise Mertens (WTA 29) sera opposée à Maria Sakkari (WTA 6) et Zizou Bergs (ATP 129) à Michail Pervolarakis (ATP 506) avant le double mixte qui devrait opposer Goffin et Mertens à Tsitsipas et Sakkari.

Battue 3-2 par la Bulgarie dimanche, la Belgique doit s’imposer au moins 4-1 face à la Grèce - victorieuse 4-1 de la Bulgarie - pour se qualifier pour le deuxième tour.

Chaque rencontre de la United Cup se compose de quatre simples et d’un double mixte. Dix-huit équipes, réparties en six groupes de trois (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane), participent à cette première édition.

A l’issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe établies dans la même ville s’affronteront. Les trois vainqueurs seront qualifiés pour les demi-finales. L’équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan complètera ce dernier carré.