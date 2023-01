«Je vais lutter pour ne pas mourir»: les tristes confidences de Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumon

Ce dimanche 1er janvier, TF1 diffusait un documentaire consacré à Florent Pagny. Le chanteur, coach emblématique de l’émission « The Voice » révélait le 22 janvier 2022 être atteint d’un cancer du poumon.

de videos

Ce fameux documentaire consacré à la vie de Florent Pagny était déjà en préparation, avant la triste annonce. Et c’est l’interprète de « Savoir Aimer » qui a insisté pour que le projet ne soit pas arrêté : « Des tas de personnes nous ont demandé pourquoi on continuait à faire ce documentaire. On nous disait qu’on faisait sa nécro… Florent m’a dit de continuer, il ne voulait que rien ne s’arrête », a expliqué le réalisateur du documentaire, Michel Jankielewicz, à Télé-Loisirs.