Incendie dans une menuiserie à Ellezelles ce lundi matin: un quartier confiné (photos et vidéo)

Rapidement, les secours, provenant de la caserne de Renaix principalement mais aussi de Rebaix, sont intervenus sur place. Le foyer, qui se trouvait au niveau d’un silo de sciure de bois, a rapidement été maîtrisé. Toutefois, les pompiers ont demandé, par précaution puisque les habitations se trouvent très près de l’entreprise, que les habitants du quartier ferment leurs portes et leurs fenêtres, et qu’ils restent enfermés chez eux le temps de l’intervention afin de ne pas prendre le moindre risque pour leur santé.

La toiture en Eternit, qui contient donc de l’amiante, représentait un potentiel danger si elle devait s’embraser. Il fallait donc prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le feu ne reprenne et fasse de plus gros dégâts. Les pompiers ont donc bien pris le temps d’inspecter l’entièreté de l’atelier et sont également montés sur la toiture pour vérifier que tout soit en ordre avant de quitter les lieux. « Six à sept camions sont venus sur place, il y avait donc un gros dispositif », explique le bourgmestre d’Ellezelles, Alexandre Boitte qui est rapidement arrivé sur les lieux. « Je tiens à féliciter les pompiers de Renaix mais aussi de la zone de Wallonie picarde qui ont été très efficaces. Il y a eu une bonne collaboration entre les différentes zones ».