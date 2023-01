L’incroyable destinée de l’Ardennaise Élisabeth Prévost

En matière de postérité littéraire, les Ardennes sont bien servies : Zola à Bazeilles, Céline à Revin, Simenon à Fumay ou encore Gracq aux Hauts-Buttés – liste non exhaustive. Avec Un An dans la forêt (Gallimard), publié le mois dernier, François Sureau, grand écrivain, grand avocat, élu à l’Académie française fin 2020, remet en lumière une autre de ces étonnantes histoires que le temps menace de prendre « dans les glaces de la mémoire ». Celle-ci est aussi un peu la sienne : en 1978-79, le jeune Sureau, aspirant au sein du 12e régiment de chasseurs, basé à Sedan, s’en va passer un an dans la forêt des Ardennes. « L’hiver, écrit-il, on n’entend pas d’autre bruit que le craquement des branches mortes ou celui des plaques de neige qui s’effondrent et, glissant par paliers du plus haut des sapins presque noirs, se dispersent en fontaines blanches et glacées. »

Quarante ans plus tôt, c’est dans ce même décor qu’apparaît Blaise Cendrars. L’immense poète répond à l’invitation d’Élisabeth Prévost, jeune ardennaise à la vie déjà extraordinaire. Âgé de 51 ans, l’auteur de Moravagine est au sommet des lettres françaises en même temps qu’au point mort. La comédienne Raymone Duchâteau vient de le quitter pour un de ses amis. Désœuvré dans un modeste hôtel parisien, il boit beaucoup, fume trop et n’écrit plus que peu.

Quand elle le découvre, elle revient d’une expédition de onze mois en Afrique Au soir du 7 février 1938, Pierre Pucheu, futur ministre de l’Intérieur de Vichy qui finira fusillé, lui présente une jeune femme âgée de 27 ans. Élisabeth Prévost, puisqu’il s’agit d’elle, est née à Charleville-Mézières en 1911 au sein d’une famille qui a fait fortune dans la métallurgie. Elle a grandi dans la propriété familiale située non loin de Signy-le-Petit, en bordure de Brognon, au lieu-dit Les Aiguillettes. Dans ce bout de France, la Belgique n’est qu’à quatre kilomètres.

Le jour de sa première communion, son père lui a offert un fusil. Elle a fréquenté un pensionnat de dominicaines et deux collèges privés, l’un en Angleterre, l’autre en Italie. Quand elle découvre Cendrars, elle revient d’une expédition de onze mois en Afrique, traversée seule dans une vieille Ford. Elle a chassé le mouflon au Congo et l’ours en Russie, pêché l’esturgeon sur les rives du Danube. Une vie de voyages et de bonne humeur. De l’écrivain, elle ne sait rien. Ils se revoient dès le lendemain. Épaté, il cherche à la convaincre d’écrire ses aventures, s’engage à les faire publier. Hermétique à l’idée, elle retourne dans les Ardennes s’occuper des chevaux. Il lui écrit, insiste. Le 21 mars, elle propose : « Puisque nous n’arrivons pas à nous comprendre, venez déjeuner au ranch ardennais. C’est facile : gare du Nord. Train. Descendre gare d’Hirson. Car. Bistrot après une demi-heure de route. Prenez un verre. La carriole, le cocher et le cheval vous attendront. » Cendrars arrive le 22. Vite, tout se passe bien : « Nous commencions à mieux nous connaître et, avec quelques verres de vodka que Blaise avait trouvée je ne sais où, on s’amusait beaucoup », écrit-elle dans des notes qui seront retrouvées après sa mort. Cendrars, lui, adresse ces mots à un ami : « Le sort en est jeté, j’ai joué la chose à pile ou face et je suis parti hier matin pour la forêt des Ardennes. Je puis y rester dix jours ou dix ans, peu importe, c’est un tel changement dans ma vie que j’ai l’impression de vous envoyer un message de l’autre monde. » Il y reviendra régulièrement, des semaines durant, pendant un an et demi. Peu à peu, il retrouve le goût de la vie en même temps que celui de la littérature. Il boit des coups à La Trappe et Chimay, se lie avec le curé, trafique du tabac, aide Élisabeth, surnommée « Bee », à transporter son harmonium à l’église et la regarde, chaque matin, monter ses chevaux. Sur sa machine à écrire, il termine Histoires vraies, traduit Forêt vierge d’un auteur portugais – au bas de l’introduction de l’édition de 1939, Sureau rappelle ce qu’on y lit : « Les Aiguillettes, forêt des Ardennes, été 1938 ». Sur une photo, on le voit, tout sourire, au volant d’une Alfa Roméo donné par le peintre George Braque et qu’il conduit de son seul bras – l’autre a été pulvérisé par une mitraillette allemande en 1915 lors de l’offensive de Champagne, passée par Cendrars au sein de la Légion étrangère. Parfois, aussi, le duo se rend à Paris, où l’écrivain présente à l’Ardennaise ses amis : Gabin, Dietrich, Giraudoux… Une relation contrainte de s’arrêter avec le début de la guerre À l’été 1939, il propose à « Bee » de coécrire le scénario d’un film que réaliserait le frère de René Clair, projette d’aller avec elle jusqu’à Sydney à bord d’un quatre-mâts. Prêt à la suivre au bout du monde. Mais rien ne se fera. Le 1er septembre, l’Allemagne envahit la Pologne. Le lendemain, la mobilisation française est déclenchée. Cendrars rejoint son affectation, à Arras, pour être correspondant de guerre à la force britannique. Il s’en va. Ils ne se reverront pas. Après la guerre, Cendrars retrouve Raymone Duchâteau et l’épouse. « À la mort de Cendrars, le 21 janvier 1961, ce fut Élisabeth Prévost qui aida Ramone à trouver pour lui une tombe au cimetière des Batignolles », souligne Sureau. Elle reprend sa vie de roman : administratrice de la compagnie Jouvet, cofondatrice du festival d’Avignon, créatrice d’une compagnie cinématographique au Portugal, éleveuse de lapins aux Baléares… L’Ardennaise enquille quatre tours du monde, dont le dernier à plus de 70 printemps. Avant de s’éteindre, le 28 novembre 1996, sur l’île d’Houat. En 1944, l’armée allemande en déroute a détruit les Aiguillettes, « n’en laissant pas pierre sur pierre », écrit Sureau. Quand elle y revient, Prévost retrouve certaines lettres de l’auteur, base du Madame mon copain, touchant livre publié en 1997 et sous-titré : Élisabeth Prévost et Blaise Cendrars : une amitié rarissime.