«Nous sommes injustement pénalisés, c’est de la folie»: après avoir payé 10.000 euros, Andrew et sa femme sont contraints de casser leur clôture…

Susan Paul, 53 ans, et Andrew Doyle, 58 ans, ont fait construire une clôture tout autour de leur propriété. Un coût total d’environ 10.000 euros. Mais ils ont jusqu’à la mi-mars pour réduire de moitié la hauteur de la clôture de leur jardin, construite à deux mètres de haut. En cause, la plainte des voisins.

Le conseil municipal, qui aurait été alerté par un dénonciateur. « Notre nouvelle clôture remplace une haie envahissante depuis 2020, qui penchait sur un chemin, empêchant les fauteuils roulants et les mamans avec des poussettes de l’utiliser. D’autres personnes ont exactement le même type de clôture que nous, alors pourquoi sommes-nous punis ? Nous sommes injustement pénalisés, c’est de la folie. Et nous sommes inquiets de ne pas pouvoir payer les travaux en cette période d’austérité. »

« Nous avons remplacé la haie par la clôture, sans savoir qu’il fallait un permis de construire », s’insurge Andrew. « C’est la perte d’intimité qui m’inquiète. C’est fou parce que je pourrais remettre une haie et la laisser devenir aussi grande que je le souhaite. L’ancienne haie faisait 2 mètres de haut et 2 mètres de large et était sale parce que les gens jetaient leurs ordures dedans. C’est une telle injustice. »