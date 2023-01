17 millions d’euros pour sécuriser la N90, dont le carrefour Hittelet

Inscrits dans le plan de mobilité et infrastructures 2020-2026, ces travaux concerneront pas moins de neuf carrefours, dont Hittelet, dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre, connu malheureusement pour ses accidents fréquents ces dernières années, malgré quelques aménagements et initiatives réalisés.

Il y aura du changement sur la N90 lors des prochains mois. Le propriétaire de cette voirie très fréquentée, le SPW, vient d’annoncer avoir débloqué 17 millions d’euros pour son aménagement et sa sécurisation, indique le journal l’Avenir.

Les travaux devraient débuter au plus tôt au début de l’année 2024. Les usagers devront s’armer de patience, car le chantier devrait durer un an et demi.