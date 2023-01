Les vœux de la rédaction pour le sport et les sportifs carolos en 2023

Le rideau est tombé sur une année 2022 riche en émotions, en joies diverses et en déceptions parfois immenses mais il est désormais temps d’espérer que 2023 soit meilleure pour les sportifs et les clubs qui ont connu de cruelles déconvenues et que ces 365 jours apportent la confirmation de toutes les belles choses entrevues l’an dernier.

Après avoir évoqué les tops et les flops de l’année écoulée avant de passer à la table du réveillon, la rédaction sportive a elle aussi pris ses bonnes résolutions en faisant la promesse d’être toujours plus proche de l’actualité des clubs et des sportifs carolos.

Comme toujours, notre équipe sera là dans les bons comme dans les moins bons moments (en espérant que les victoires seront plus nombreuses que les défaites) pour vivre, commenter et analyser une actualité toujours plus dense et intense.

Avec l’espoir que la crise sanitaire soit enfin derrière nous et que des solutions vont être trouvées pour lutter contre la crise énergétique, nous espérons tous retrouver des sportifs motivés et des supporters enthousiastes qui ne manqueront pas de remplir les stades et les salles.

Parmi tous ces clubs dont on attend beaucoup, il y a bien évidemment le Sporting qui a plus déçu qu’enthousiasmé ses supporters en 2022 avec des résultats en dents de scie et des tensions plus que palpables entre les supporters et la direction du matricule 22.

Des résultats attendus

Le mois de janvier sera important si pas décisif pour des Zèbres que tout le monde espère voir galoper de nouveau.

Le douzième homme aura assurément son rôle à jouer et on espère que tous les éléments seront réunis pour permettre au Sporting de remporter des victoires qui auront le don de rendre le sourire aux supporters.

On n’oubliera évidemment pas les figures emblématiques du sport carolo qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée et que la Ville de Charleroi a eu le bon goût d’honorer lors de sa soirée de remise du Mérite Sportif.

Plein de nouveaux défis nous attendent pour cette année nouvelle et nous espérons que tous les clubs et les sportifs carolos sont prêts à les relever.

Une nouvelle page d’histoire du sport carolo s’ouvre et on émet le souhait de vous retrouver en fin d’année pour revenir sur plein de bons moments.

Nos journalistes et collaborateurs vous font la promesse d’être toujours plus à votre écoute et à l’affût des sujets les plus sympas pour que chaque journée de sport à Charleroi soit un bon moment.

Fêtez bien vos victoires, continuez à apprendre de vos défaites mais surtout, faites-vous plaisir en pratiquant vos disciplines favorites et donnez un peu de rêve aux enfants qui ne demandent qu’à s’émerveiller.