Bilan judiciaire du Nouvel An à Bruxelles: 160 arrestations, mais seulement 2 mineurs mis à disposition du parquet, «il y a quelque chose qui ne va plus au Royaume de Belgique», tonne Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police!

C’est le bilan judiciaire de la nuit du Nouvel An qui nous avait été communiqué ce dimanche et il n’a pas évolué ce lundi : seulement 2 mineurs de 17 ans ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles et envoyés chez un juge de la jeunesse, nous indique sa porte-parole, Sarah Durant. L’un pour l’incendie volontaire d’un container et l’autre pour une rébellion, précise-t-elle.

« Les magistrats doivent... »

Pour rappel, les policiers avaient procédé dans le cadre des traditionnelles hostilités du Nouvel An à 160 arrestations dont 139 arrestations administratives et 21 arrestations judiciaires. « C’est complètement anormal et c’est l’illustration du fait que la Justice dans les décisions prises est en totale contradiction avec les attentes légitimes de la population et, dans la population, les principales victimes de ces auteurs connus et identifiés sont les policiers et les services d’urgence tels que les pompiers et les ambulanciers. C’est ce qui démontre que la Justice et les magistrats doivent se remettre en question. Il y a quelque chose qui ne va plus au Royaume de Belgique », tonne Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police.