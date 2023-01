Guerre en Ukraine: les frappes aériennes de la nuit dernière ont porté des dégâts à plusieurs infrastructures énergétiques de Kiev

Une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi à l’aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins cinq morts dans la capitale et ailleurs dans le pays.

Vitali Klitschko, a fait état lundi d’explosions dans le district de Desnyanskyi, dans le nord-est de la capitale, ajoutant qu’un homme de 19 ans avait été blessé par des éclats de verre et conduit à l’hôpital après une attaque contre un immeuble résidentiel.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des sirènes de raid aérien ont de nouveau retenti en plusieurs endroits de l’Ukraine. Selon des blogueurs militaires russes, depuis jeudi, les régions de Poltava, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Mykolaïv et Kherson ont également été les cibles de bombardements.

Des bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions, ont déjà fait au moins cinq morts et 50 blessés, ont confirmé les autorités ukrainiennes.