La star belge lutte contre le cancer et dévoile une première photo sans perruque: «J’ai appris à me connaître à nouveau»

Ann Van den Broeck est une star au nord du pays. L’actrice et star de la musique flamande lutte malheureusement contre un cancer du sein. Alors pour ses vœux du Nouvel an, la femme de 46 ans a décidé de s’afficher sans perruque. « Puis-je vous souhaiter une bonne santé et une bonne dose de chance », écrit-elle sur Instagram.

de videos

Alors qu’elle suit un traitement depuis l’été dernier, elle espère que 2023 sera une meilleure année. « Bien que 2022 n’a pas été que de la merde ! La période écoulée a également été intense et intéressante. Tout d’abord, j’ai appris à me connaître à nouveau. » Elle veut désormais voir le positif : « Passons au positif, insouciant, paisible, conscient, sain, soins personnels, amour, chaleur, gens sympas, musique, mouvement, créatif, joyeux, investissement et soleil, sans effets secondaires légers. Tout s’arrange toujours » avant de conclure : « Laisser ces cheveux pousser. Bien que ce ne soit pas nécessaire partout… »