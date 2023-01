Shakira a appris que Gérard Piqué la trompait grâce à un pot de confiture: cet indice accablant qui lui a mis la puce à l’oreille

En juin dernier, on apprenait avec stupeur que Shakira et Gérard Piqué mettaient un terme à leur relation, après douze années d’amour et deux enfants, nés en 2013 et 2015. « Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation », expliquaient-ils, dans un communiqué de presse de la chanteuse.

de videos

Lire aussi «Ils se sont battus»: cette violente dispute entre Shakira et Gérard Piqué survenue en pleine rue

Très vite, des rumeurs de tromperie venant de Gérard Piqué ont fait surface. Aujourd’hui, la chaîne de télévision espagnole Telecinco fait de nouvelles révélations. Shakira aurait découvert que son ex la trompait grâce à des pots de confiture. En effet, après un retour de tournée, l’interprète de « Waka Waka » serait tombée sur des pots de confiture particulièrement vides, comme si quelqu’un avait profité de sa confiture en son absence…