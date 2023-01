Explosion, crissement de pneus, fuite… un homme filmé en train de faire exploser la voiture de Zora: «J’avais imaginé le premier jour de janvier différemment…»

La voiture touchée, c’est celle de Zora, qui se confie à nos confrères : « Nous étions rentrés d’un notre fête de Nouvel An vers 1h15 du matin. Nous avions remarqué une VW Golf noire faisant des allers-retours dans la rue à plusieurs reprises, mais nous ne nous sommes pas inquiétés. Vers 6h20, alors que mon mari dormait et que je regardais le tennis à la télévision, j’ai entendu une explosion. J’ai vu une lueur rouge à travers la fenêtre, cela a réveillé mon mari, qui m’a crié d’appeler les pompiers parce que notre voiture était en feu. Non seulement la voiture a été complètement brûlée, mais la façade et le portail ont également été endommagés. C’était effrayant et encore plus quand nous avons pu voir les images. Nous n’avons aucune idée de qui a pu faire ça. Et encore moins pourquoi. Ce n’est même plus du vandalisme. Je vis ici depuis 56 ans, mais je n’ai jamais rien vécu de tel. J’avais imaginé que le premier jour de la nouvelle année serait quelque peu différent. »