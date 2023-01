Philippe Albert revient sur le départ de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr: «C’est son droit de terminer sa carrière comme cela»

C’est désormais officiel depuis ce vendredi : Cristiano Ronaldo va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, dans le club d’Al-Nassr. Et si cette décision a surpris beaucoup de monde, Philippe Albert défend le choix du Portugais, qu’il ne voit pas revenir un jour en Europe.

Lire aussi Des raisons pas que financières: pourquoi Cristiano Ronaldo a choisi l’Arabie saoudite

« Car il a quand même 37 ans… Et puis, au-delà de son juteux contrat, il a tout de même un défi à aller chercher », explique Albert. « Il aura plus de facilité à retrouver le chemin des filets. Il aura un peu plus facile. Il va jouer plus libéré que lors de ces derniers mois. En tout cas, j’estime que c’est son droit de terminer sa carrière comme cela. Il nous a fait rêver durant vingt ans. Et il a dû énormément travailler pour en arriver là. Ce genre de joueurs, comme Messi, n’a pas eu de jeunesse, évolue au plus haut niveau depuis ses seize ans et est depuis lors sous pression 24 heures sur 24 ».