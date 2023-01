La RTBF dévoile le visage de celle qui présentera une de ses émissions cultes (photo)

Femme de challenge, c’est un nouveau défi que Fanny relève en ce début d’année 2023, en présentant l’émission CONTACTS, aux côtés du Commandant Olivier Quisquater. Elle poursuit la mission d’un des rendez-vous les plus anciens de la RTBF et sensibilisera avec le sourire et le dynamisme qui la caractérisent aux questions de sécurité routière et de mobilité », conclut la RTBF dans son communiqué, sans pour autant donner la date de la première de Fanny Hendrick.