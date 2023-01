Tentative de vol manquée dans un magasin rue de Serbie à Liège

Ce dimanche 1er janvier vers 0h45, deux personnes en séjour illégal, un homme de 36 ans et un jeune 15 ans, ont tenté de cambrioler le magasin S.A. Prink Belgium rue de Serbie, 1 dans le quartier des Guillemins à Liège. La vitre de la porte d’entrée du magasin a été brisée, sans doute à l’aide d’un panneau de bois retrouvé à côté de la porte.

Un témoin a aperçu ces deux individus et a prévenu la police à qui il a décrit le signalement qui correspondait bien aux deux suspects arrêtés par le P.A.B. (peloton anti-banditisme). Ces deux individus ont nié les faits et disent ne pas se connaître. Le mineur a simplemnt demandé une cigarette au majeur qui affirme que ce sont deux autres personnes qui ont commis cette tentative de vol et qui ont pris la fuite.