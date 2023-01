Chute mortelle depuis un balcon à Saint-Gilles: voici la vidéo de l’attaque à coups de bouteilles en verre et de feux d’artifice envers les ambulanciers et les policiers

Voici la vidéo de l’écœurante attaque dont ont été victimes, d’abord, les ambulanciers et, puis, les policiers (venus les sécuriser) en intervenant la nuit du Nouvel An sur la chute mortelle d’un balcon à Saint-Gilles. Elles ont été filmées peu après minuit par les jeunes fauteurs de troubles qui se trouvaient alors dans la rue Vanderschrick. Au même moment, au bout de cette rue Vanderschrick, au carrefour formé avec l’avenue Jean Volders, c’est-à-dire à proximité de là où on aperçoit (sur la vidéo) l’ambulance des pompiers de Bruxelles, il faut vous imaginer que le corps de la victime se trouvait encore sur le trottoir et venait tout juste d’être recouvert d’un drap blanc lorsque les hostilités envers les ambulanciers ont commencé ; lorsque des jets de bouteilles en verre et des tirs de feux d’artifice avec, en prime, des cris comme « niquez vos mères (…) bande de fils de pute », les ont obligés à se replier le temps que les policiers interviennent…

de videos

L’un des ambulanciers témoigne

Mohamed, l’un des ambulanciers / pompiers de Bruxelles qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2022 et qui a été pris pour cible tandis qu’il intervenait sur cette chute mortelle à Saint-Gilles, a – pour rappel – pris la plume dès le lendemain des faits, c’est-à-dire ce dimanche, pour livrer son ressenti. « 1er janvier 2023, 00 h 04, mes collègues et moi sommes appelés pour une personne qui a chuté du 4e étage (en réalité du 3e étage selon le plan de l’immeuble, c’est-à-dire d’une hauteur de 17 mètres, NDLR). Mon binôme et moi arrivons quelques minutes plus tard les premiers sur place, je ne peux même pas vous décrire la scène tellement c’était horrible ! Nous avons commencé un massage cardiaque immédiatement sans réfléchir même si c’était dans des conditions atroces (compagne de la victime, ami(e)s, voisins présents et beaucoup de sang). Quelques minutes après, nous avons pu compter sur l’aide du SMUR et d’une deuxième ambulance et de la police dépêchée sur place », a-t-il contextualisé.