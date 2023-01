Un Liégeois se fait voler son portefeuille et son gsm par deux individus dont un est arrêté

Ce dimanche 1er janvier à 15h30, un homme de 33 ans se promenait rue Joffre à Liège près de la place Saint-Lambert lorsqu’il a été accosté par deux individus qui lui ont demandé de l’argent. Le trentenaire a sorti son portefeuille qu’un des deux individus lui a directement dérobé avec une somme de 15 € ainsi que son gsm. Le second individu a procédé à un balayage de la victime pour le faire tomber au sol et lui a asséné des coups de poing avant de prendre la fuite avec son complice.

La victime a appelé la police et a désigné les deux suspects qui étaient un peu plus loin à l’entrée des Galeries Saint-Lambert. A l’arrivée de la police, un des deux a jeté par terre le gsm volé de la victime et l’autre a réussi à prendre la fuite. La personne interpellée, un Tunisien de 32 ans, a été déférée ce lundi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction.