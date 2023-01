Tennis | La Stavelotaine Ysaline Bonaventure est heureuse d’avoir déjà trois matchs dans les jambes pour commencer l’année: «Je ne peux rien demander de plus»

« Ce n’était pas mon meilleur match de cette semaine, mais je suis très contente de m’être battue et d’avoir réussi à m’en sortir », a analysé Bonaventure après le match.

Ysaline Bonaventure a dû passer par les qualifications pour accéder au tableau principal. « Ce n’était pas facile mentalement », a-t-elle confié. « Honnêtement, je pensais que j’allais être directement dans le tableau. Quand la liste est sortie, j’étais la deuxième en dehors du tableau… Je suis arrivée ici et aucune fille ne s’est retirée. Je n’étais pas partie à temps pour les qualifications et avec le décalage horaire, ce n’était pas évident. Mais je ne peux rien demander de plus que d’avoir déjà trois matchs dans les jambes pour commencer l’année. »

La joueuse belge affrontera en huitièmes de finale la Canadienne Rebecca Marino (N.8), 63e mondiale, qui l’avait battue en qualifications à l’US Open 2021. « Elle a énormément de confiance, elle a fait une super saison l’année dernière. Elle est grande et sert très bien. Ce ne sera pas un match facile, mais j’ai l’avantage d’avoir trois matchs dans les jambes et je m’adapte plutôt bien aux conditions. »

Concernant 2023, Ysaline Bonaventure a indiqué que son premier objectif « sera d’être dans le tableau final à Roland-Garros. Et si j’y suis, essayer de viser le top 50, qui peut être un très bel objectif cette saison. »