Real Madrid, FC Barcelone…: la Coupe d’Espagne débarque sur RTL dès ce mardi!

Bonne nouvelle pour les amateurs de football espagnol : la Coupe d’Espagne reprend ses droits ce mardi 3 janvier ! Cette saison, vous pourrez suivre les rencontres de la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne en direct et en intégralité sur Club RTL et RTL Play.

Dès ce mardi à 21h, vous pourrez retrouver les 16es de finale de la compétition avec une première affiche qui s’annonce assez déséquilibrée sur papier. Le Real Madrid d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois, vainqueur de la dernière Ligue des champions, ouvrira son année 2023 face au modeste club de Cacereño, pensionnaire de quatrième division espagnole. L’occasion en principe de revoir Hazard porter les couleurs du club madrilène. Ce vendredi, Carlo Ancelotti avait annoncé que le Brainois, resté sur le banc durant l’intégralité de la victoire du Real contre Valladolid, « jouerait le prochain match ».

Mercredi, c’est le FC Barcelone de Robert Lewandowski, tenant du titre, qui défendra son trophée. Tenus en échec par l’Espanyol de Barcelone lors de leur dernière sortie en championnat, les Catalans auront à cœur de se relancer en déplacement à Intercity, club de troisième division espagnole. Coup d’envoi à 21h.